Кремль: де-юре призывы к санкциям – не измена Родине

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-юре Кремль не видит измены родине в призывах к санкциям против РФ, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось ранее, совет Госдумы рассматривает вопрос создания рабочей группы, которая по поручению председателя палаты Вячеслава Володина, займется проработкой вопроса об уголовной ответственности за действия, способные нанести ущерб российским гражданам или экономике нашей страны​​​.

"Де-юре – это не является каким-либо противоправным поступком, но мы знаем, что в парламенте уже была озвучена инициатива приравнять подобные действия к преступным деяниям", – заявил Песков, отметив, что де-факто отношение подавляющего большинства граждан к таким действиям вполне очевидно.

Комментируя письмо ФБК (признан в РФ иноагентом) к американскому лидеру Джо Байдену, а также госдепу, минфину и директору национальной разведки США о введении санкций против ряда граждан РФ, Володин не исключил уголовного наказания за подобные действия.

Ранее в американских СМИ был опубликован полный список лиц, против которых ФБК просит американские власти ввести санкции. Кроме прочих, в него попали: Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.

Автор письма, направленного 29 января, – соратник Навального и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков отмечает, что список из 35 лиц был готов до того, как Навальный вернулся из Берлина в Россию.

В своем обращении Ашурков просит Байдена ввести санкции против названных лиц для "ограничения коррупции и нарушений прав человека".

Между тем, Ашурков несколько лет назад был замечен в компании сотрудника британского посольства, который считается агентом MI6, – Джеймса Форда. Сидя в лондонском кафе, Ашурков рассказывает ему, как они с Навальным готовят доклад о деятельности банка ВТБ, обвиняя финансовую организацию в ведении коррупционной деятельности, угрожающей рынкам Европы.

По словам Ашуркова, они с Навальным в Лондоне получили бумаги, компрометирующие российских бизнесменов. В ходе разговора Ашурков предоставляет Форду план действий по наказанию России и смене власти.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беседы навальнистов с ЕС и США на предмет введения санкций против России можно назвать предательством Родины.