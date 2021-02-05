Кремль высказался об иноагентах и митингах в пандемию

Анонсирование нелегитимных акций не коррелируется с законом, есть процедуры для их согласования.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков объявил, что масштабные акции протеста в России возобновятся не ранее весны, сообщив, что "доставать из тюрьмы" Навального придется с помощью внешнеполитических методов.

Песков подчеркнул, что заявление Волкова является полной демонстрацией статуса иноагента и отметил, что Кремль выступает против любых несогласованных акций, поскольку они незаконны.

Он сообщил, что власти РФ не видят надобности в специальных режимах для согласования акций в период пандемии коронавирусной инфекции – нельзя ставить под угрозу здоровье и жизнь людей.

Отвечая на вопрос о журналистов о девушке, которая была задержана на несогласованной акции в Москве и сообщила, что с ней жестоко обращались полицейские, Песков сказал, что заявления о нарушениях в отношении задержанных участников незаконных акций зачастую могут быть ложными или искажать истинное положение дел.

5 февраля президент США Джозеф Байден призвал Москву немедленно освободить Алексея Навального, приговоренного к 3,5 годам колонии по делу фирмы "Ив Роше", назвав приговор политически мотивированным.