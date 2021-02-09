Песков прокомментировал "акцию с фонариками" в поддержку Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запланированную акцию с фонариками в поддержку Алексея Навального. По его словам, если будет зафиксировано нарушение закона, это будет пресекаться сотрудниками правоохранительных органов.

Дмитрий Песков не стал пояснять, является ли зажженный фонарик проявлением участия в несанкционированной акции. При этом он отметил, что в "кошки-мышки" ни с кем играть не будут. К ответственности будут привлечены те, кто нарушает закон, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Кремль не видит измены Родине в призывах к санкциям против России. По его словам, это де-юре не является каким-либо противоправным поступком.