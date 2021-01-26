Песков: 23 января правоохранители пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков

На акциях оппозиции 23 января имели место беспорядки, их организаторы должны преследоваться по закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что участники незаконных акций являются нарушителями закона. Если у протестующих есть вопросы к власти, их нужно задавать в рамках закона, для этого существуют средства массовой информации, где можно выступать и озвучивать свою позицию.

Песков подчеркнул, что с участниками беспорядков и нападавшими на представителей органов правопорядка диалога быть не может. "Это серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону", – сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, означают ли слова президента РФ Владимира Путина, сравнившего провокаторов, использующих детей на незаконных акциях, с террористами, что власти не намерены вступать в диалог с недовольными гражданами, вышедшими на улицу.

Отметив некорректную постановку вопроса, Песков отметил, что данная ассоциация была связана с теми, кто прикрывается детьми. Есть задержанные дети, дети, которые вообще не понимают, что они там делали, напомнил представитель Кремля.

"В этом большая опасность и именно об этом говорил президент. Те, кто провоцирует детей и собирается прикрываться детьми, они похожи на террористов", – заключил Песков.

23 января представители правоохранительных органов пытались спасти Москву от агрессивных молодчиков, сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, почему не было заведено ни одного дела на неоправданное применение силы со стороны органов правопорядка на несогласованной акции.

"Вы считаете, что это требует дела? Это требует служебного разбирательства​​​. Они же не участвовали в несанкционированной акции, они выполняли свою работу, пытаясь спасти город от агрессивных молодчиков", – сказал Песков.

Несогласованные акции протеста прошли в субботу в разных городах России. Инициаторами выступили сторонники Алексея Навального.

В МВД России и Генпрокуратуре неоднократно предупреждали об ответственности за организацию и участие в несогласованных акций.