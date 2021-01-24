На незаконные акции вышло мало людей, заявил Песков

На незаконные акции протеста, которые прошли накануне в России, вышло мало людей, заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию", – сказал Песков, отвечая на вопросы ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.

Если сопоставить цифры и сравнить количество людей, голосовавших за президента и поправки в Конституции, и тех, кто вышел на протестные акции, можно увидеть, "насколько это мало людей". "Хотя это тоже граждане России", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях". "Потому что иной оценки там быть не может – это нарушение закона", – подчеркнул представитель Кремля.