Кремль о протестных лозунгах: отношение к президенту выражается в ходе голосования

Легитимное отношение к президенту страны выражается в ходе всенародного голосования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если высказывать это отношение, разбивая машины и кидая в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", – сказал он.

На вопрос, наблюдают ли в Кремле рост негативных настроений в отношении президента, Песков ответил, что есть те, кто поддерживает Владимира Путина, а есть те, кто относится негативно. Первых, по словам пресс-секретаря, "несравненно больше". Но и те, и другие являются избирателями России, потому в Кремле с уважением относятся к точкам зрения и тех, и других, хотя большинство "импонирует больше".

Как сообщает "Интерфакс", Пескова попросили прокомментировать его слова о том, что прошедшие 23 января акции были малочисленными. Песков пояснил, что нужно сравнивать число протестующих с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина. "Президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей", – добавил представитель Кремля.