Полиция вычислила и задержала еще одного участника беспорядков в Москве

Полиция Москвы вычислила и задержала очередного участника несанкционированного митинга 23 января, передает телеканал "Россия 24". Это один из тех персонажей, что сначала прыгали на ведомственной "Тойоте Камри" в районе Цветного бульвара и били ее ногами, а затем напали на водителя этого автомобиля.

Остальных фигурантов эпизода пока ищут. И говорить тут приходится, как минимум, о хулиганстве в сочетании с порчей чужого имущества. Хотя если учесть то, что пострадавшему, как ранее сообщалось, серьезно повредили глаз, уголовное дело вполне могут завести и по более тяжкой статье.