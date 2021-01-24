По фактам насилия в отношении полицейских в Москве возбуждены дела

23 января в Москве прошли несогласованные акции протеста, устроенные оппозицией. Агрессивно настроенные люди вступали в стычки с полицией. Митингующие также перекрывали движение на ряде улиц – Большой Дмитровке, Страстном бульваре, Садовом кольце.

Вблизи Сретенского бульвара митингующие избили сотрудника Росгвардии, передает ТАСС. Когда полиция попыталась прийти на помощь избиваемому, протестующие распылили в сторону стражей порядка слезоточивый газ. На Пушкинской площади был избит сотрудник ОМОН. На Цветном бульваре митингующие остановили автомобиль, повредили его и брызнули водителю в лицо слезоточивым газом. Он получил травму глаза.

Также во время несогласованных акций на Пушкинской и Трубной площадях, на Страстном и Цветном бульварах и рядом с СИЗО "Матросская тишина" протестующие избивали омоновцев и полицейских, срывали с них шлемы, кидали в них петарды, куски льда, фаеры. Правоохранители провели ряд жестких задержаний с применением спецсредств.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в настоящий момент изучается большое число фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены противоправные действия митингующих, в том числе против полиции. Ведутся доследственные проверки.

По ряду фактов уже возбуждены уголовные дела – по статьям "Применение насилия в отношении представителя власти", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Хулиганство".