Следком проверяет случаи насилия в отношении правоохранителей

В ходе субботних столкновений в Москве между участниками несанкционированной акции и полицией пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова, инициированы доследственные проверки по фактам применения насилия к полицейским.

Следственный комитет пообещал дать оценку действиям нападавших и принять процессуальные решения.

Как сообщалось, в полицейских бросили дымовую шашку и выпустили содержимое баллона с газом.

Также участники акции бросают в полицейских снежки и лед. Есть пострадавшие и среди протестующих.

ОМОН вытеснил оппозиционеров с Трубной площади, пишет РИА Новости.