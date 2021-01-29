Напавших на правоохранителей в центре Москвы требуют арестовать

В Пресненский суд Москвы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу двум участникам несогласованной акции 23 января – Ольге Бендас и Валерию Евсину.

Как передает ТАСС, оба они обвиняются в том, что напали на сотрудников полиции и нанесли им несколько ударов.

В пресс-службе Мосгосуда сообщили, что после несанкционированной акции в столице возбуждены семь уголовных дел о насилии против стражей порядка и перекрытии движения, вынесено 154 решения об административном аресте и 354 постановления о штрафах.