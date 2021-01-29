Агрессивным демонстрантам напомнили о статье 212 УК РФ

Провокационные и насильственные действия участников несогласованных акций протеста могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса РФ о массовых беспорядках, предупредили в Генпрокуратуре.

В ведомстве также напомнили и о том, что действия по вовлечению несовершеннолетних в эти акции попадают под действие статьи 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам, содержащим призывы выходить на несогласованные акции 30 и 31 января, передает "Интерфакс".

В свою очередь в МВД России указали, что в рамках статьи 212 УК РФ организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и оказанием вооруженного сопротивления, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

По данным пресс-службы Мосгосуда, после несанкционированной акции, прошедшей в Москве 23 января, возбуждены семь уголовных дел о насилии против стражей порядка и перекрытии движения, вынесено 154 решения об административном аресте и 354 постановления о штрафах.