МВД напоминает об ответственности за несогласованные акции

Столичное управление полиции будет пресекать попытки провести несогласованные акции 23 января и предупреждает граждан об ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Москве.

Отмечается, что в связи с распространением в СМИ и социальных сетях призывов к участию в несанкционированной акции 23 января, столичное ГУ МВД предупреждает, что попытки провести такое мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и станут немедленно пресекаться, а нарушители задерживаться.

Раннее сообщалось о том, что Роскомнадзор предупредил ряд соцсетей о том, что им грозят штрафы в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей за призывы к несовершеннолетним прийти на несанкционированную властями акцию. В частности, надзорное ведомство потребовало от "ВКонтакте" и TikTok прекратить распространять подобную информацию.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что участие в несанкционированных акциях несет риски для здоровья в условиях пандемии COVID-19.