Соцсети начали удалять призывы к участию в несанкционированных акциях

Соцсети не должны быть площадками для призывов на несогласованные акции, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. За нарушение закона меры реагирования предпринимает не Кремль, а Роскомнадзор и прокуратура, пояснил он. Роскомнадзор за невыполнение требований о пресечении призывов к участию митингов 23 января оштрафует несколько соцсетей. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

Среди оштрафованных оказались "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram, Facebook, TikTok, Twitter и видеохостинг YouTube. Генпрокуратура направила в адрес крупных социальных сетей предупреждение по поводу призывов к несогласованным акциям 31 января. В числе предупрежденных такие крупные компании как Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что сервисы этих компаний стали основными площадками по информированию о несанкционированных акциях.

Генпрокуратура России также предупредила, что проведение массовых акций 31 января 2021 года незаконно. Организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность по Уголовному кодексу России, подчеркнула представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции в случае, если они будут иметь место, ‑ пояснил Дмитрий Песков. ‑ Но еще раз повторяю, целесообразность принятия тех или иных мер будет определяться соответствующими надзорными органами".

После предупреждения Генпрокуратуры российские и иностранные соцсети приступили к удалению призывов к подросткам выходить на несанкционированные акции протеста.

Выполнение требований позволило значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших, оценили эту работу в Роскомнадзоре. В ведомстве также добавили, что проведение массовых акций создает риск увеличения заболевших в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

23 января несанкционированные акции прошли в нескольких крупных городах России. Самая крупная из них прошла в Москве. На нее собрались порядка четырех тысяч человек. По официальным данным, 600 из них были задержаны. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, о перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил. По последнему обвинению задержаны старший брат Алексея Навального Олег, юрист ФБК Любовь Соболь и активистка Pussy Riot Мария Алехина. По обвинению в нарушении санэпидправил им грозит до двух лет лишения свободы. Такое обвинение предъявляется из-за того, что на митинги пришли 19 человек, которым было предписано из-за коронавируса оставаться на карантине.