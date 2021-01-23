РКН отчитался по удалению призывов к детям участвовать в митингах

Незаконные призывы несовершеннолетних в соцсетях были удалены на 89%, отчитался Роскомнадзор на своем сайте. Это удалось сделать благодаря взаимодействию с интернет-платформами: TikTok и "ВКонтакте" уже удалили 93% и 87% соответственно.

21 января стало известно, что Роскомнадзор составит административные протоколы в отношении "ВКонтакте", Facebook, TikTok, Instagram, Twitter и YouTube за призывы несовершеннолетних участвовать в массовых акциях. Согласно КоАП, штрафы за подобные нарушения составляют от 800 тысяч до 4 млн рублей.