Роскомнадзор выдвинул требования к TikTok

Роскомнадзор направил требования к руководству сервиса TikTok. Ведомство призывает социальную сеть прекратить распространять информацию, которая направлена на вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий.

В сообщении Роскомнадзора отмечается, что в TikTok можно встретить материалы с призывами к участию в противозаконных массовых мероприятиях протестного характера. Ведомство просит руководство соцсети незамедлительно прекратить распространение подобной информации.

Роскомнадзор указал на то, что такое же требование относится и к другим соцсетям, а также информационным ресурсам и СМИ. Отмечается, что противоправные действия сопряжены с опасными для детей последствиями.