Роскомнадзор привлечет соцсети к ответственности за призывы к протестам

Роскомнадзор направил социальным сетям уведомления о том, что их вызывают на составление протоколов об административных правонарушениях. Интернет-платформы распространяют запрещенную законодательством информацию, которая направлена на привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

Социальным сетям грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Если будет зафиксировано повторное нарушение, то сумму увеличат до одной десятой от общего размера годовой выручки, сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре обратили внимание на то, что участие в несанкционированных акциях несет риски для здоровья в условиях пандемии коронавируса.

Ранее ведомство потребовало от TikTok и "ВКонтакте" прекратить распространение информации, которая призывает несовершеннолетних участвовать в митингах.