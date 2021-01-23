Общественная палата рассказала о фейках про незаконные акции

Общественная палата в субботу сообщила о фейках, которые распространялись в социальных сетях в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

С четверга рабочая группа ОП нашла в Сети около 100 ложных сообщений.

В частности, в Telegram и TikTok подписчикам предлагали брать на митинг беруши, чтобы уменьшить воздействие "звукового оружия повышенной мощности", а также молоко, чтобы промывать глаза и рот после применения газа.

По словам главы группы Александра Малькевича, такие сообщения в Интернете носят откровенный характер запугивания. Распространители лжи хотели поднять накал и настроить участников акций на жесткие столкновения с полицией, пишет ТАСС.

"Отдельный блок – это знаменитые фейки с "полицейскими", которые переходят на сторону народа. Блогеры делали это ради хайпа", – добавил Малькевич.

Член Общественной палаты упомянул и о фейках, в которых сообщали о якобы уже вынесенном приговоре Алексею Навальному.