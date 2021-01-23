Россию атаковали из-за рубежа вбросами и фейками

Зарубежные информационные интернет-ресурсы немедленно стали выкладывать кадры с акций протеста. Среди информационных орудий – белорусский телеграмм-канал NEXTA Live, который из Польши широко освещал протестные акции летом в Белоруссии.

В информационную битву вступает Meduza: на подходах к Москве – бронетехника. Позднее выясняется: фейк. Это кадры из соседней Белоруссии и, мягко говоря, несвежие.

Еще один ресурс – "Навальный LIVE", который ведет информационные атаки с территории Германии. Но это – точечные информационные залпы. Более массовый охват обеспечил видеохостинг YouTube: корпорация Google обеспечила привилегированное положение российскому каналу "Дождь". Бесплатная трансляция – на русском и на английском.

И даже мейнстримовые информагентства – подчеркивают в российском МИД – регулярно завышали количество участников протесов.

Протестные акции в России – в центре внимания зарубежных политических кругов. Посольство США заранее вывесило на сайте, в каких городах и где именно будут собираться участники незаконных акций. В списке больше десятка городов. Сделано так, будто бы исключительно для своих граждан, которым в целях безопасности дипломаты рекомендуют избегать демонстраций. Им же рекомендуют носить при себе документы.

Но вот нюанс, который обращает на себя внимание. Касательно демонстрации в Москве говорится: от Пушкинской площади двигаться планируют в сторону Кремля. При том что сами активисты, если и упоминали, то о Манежной площади. И справедливости ради стоит сказать, что в нынешние ковидные времена американских туристов в Москве нет. Только те, кто живут постоянно. И они-то уж в курсе столичной топонимики.

"Они бросили информацию относительно того, что планируется некий поход на Кремль, а ведь об этом не заявляли даже сами организаторы. Что это было? Призыв, инструкция, мотивация, вот интересно, как вели бы себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне? Я могу себе представить, как затрясло бы американский политический истеблишмент, какие бы начались истерика, русофобия, обвинения во вмешательстве во внутренние дела, угроза санкций, высылка дипломатов и многое другое. Так вот американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в Министерстве иностранных дел", – заявила : Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

Теперь политическую оценку информатакам намерен дать Совет Федерации.

Популярные мессенджеры и соцсети сделали, кажется, все, чтобы подростки пошли на митинги. Вот кадры из Абакана – кажется, что это целая школьная экскурсия. Многих подростков – например, в Красноярске – откровенно заманивали на политическую акцию. Неудивительно, что многие, из тех, кто сегодня оказался в центре политических протестов, вообще с трудом представляют реалии политической жизни.

Последовательные попытки интернет-ресурсов вывести молодежь на улицу активизировались с каждым днем. Но сегодня один из главных оппозиционных ресурсов – телеканал "Дождь" – подчеркнуто дистанцируется от несовершеннолетних. Торжество закона в эфире.

Участие детей в незаконных акциях стало настоящим кошмаром для родителей. Многие из них сами ехали на место, чтобы увезти подростков домой. В любом случае зарубежные интернет-платформы сделали все, чтобы дети оказались под ударом. Во всех смыслах.

Появлявшуюся в Интернете информацию о задержании подростков немедленно брали на контроль, в том числе уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она лично приехали в один из отделов полиции разбираться в деталях задержания ребенка. Несовершеннолетний уже передан родителям.

"Сейчас вернулись домой, поехали вместе с мамой. Мальчики 9 и 12 лет. Это самые маленькие участники московских митингов. Говорят, просто катались, увидели много народу и решили посмотреть. Риски для жизни однозначно видны. Разбирались с теми ситуациями, где видели, где полицейский крепко берет или за рюкзак или за шиворот ребенка. Теперь понятно, почему, иначе их бы затоптали в толпе. Порядка 15 детей задержаны в Москве, многие отпущены. По регионам многие задержаны. Их задерживали для того, чтобы передать законным представителям", – пояснила Кузнецова.

Накануне врачи в один голос говорили: из-за пандемии ни в коем случае нельзя устраивать в Москве массовые акции. Уже известно: среди тех, кто вышел на улицы, были больные коронавирусом.

"Судя по тому, что я сегодня видел, нарушены все требования эпидемиологической безопасности, скопление людей без масок, никакой социальной дистанции – все это может вызвать всплеск новой волны инфекции. И тогда этот госпиталь заполнится в ближайшие дни. Это очень опасная ситуация". – сказал Андрей Шкода профессор, главный врач ГКБ №67 имени Л. А. Ворохобова.

Участники акций уверяют: они против власти, но, конечно, настоящие патриоты. О глубине патриотических чувств немало говорят кадры с Пушкинской площади. Российский флаг лежит на земле. На него наступают ногой. В какой-то момент девушка пытается его вырвать, но безуспешно. Об уважении к государственным символам молодым оппозиционерам еще не рассказали.