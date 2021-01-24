Организаторам незаконных митингов была нужна сакральная жертва

Едва акции начались во Владивостоке, стало понятно, по какому сценарию пойдет мирный протест. Нападение на полицейского. Удар со спины в голову. Четкая тактика – заставить силовиков реагировать, чтобы картинка задержаний была посочнее.

Нападавший задержан. Это житель Владивостока Эльдар Суслов. Ему нет и тридцати. Придется отвечать, тяжкая статья. Но маховик уже запущен в действие.

Удар за ударом под крики ликующей толпы. Полиция вызывает подкрепление – бойцов Росгвардии. Жестокость выплескивается на улицы российских городов.

Вот кадры из Санкт-Петербурга. Внезапный удар в лицо. Причем, не омоновцу – сотруднику ДПС. Манифестанты пускают в ход все возможные средства.

В Екатеринбурге в полицию летит дымовая шашка.

В Красноярске провокатор демонстративно пытается прорваться сквозь строй бойцов.

Безнаказанным не оставят ни один инцидент.

"Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требования будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", – заявила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.

Участники протестов демонстративно устраивают конфликт. Все способы хороши. Можно и снежками, как, например, в Уфе или Красноярске.

В Москве толпа яростно обкидывает снежками нескольких сотрудников полиции, которые вообще не пытаются никого задерживать. В какой-то момент слышен звон разбитой бутылки.

Полицейские, несмотря на провокации, вынуждены и следить за порядком, и приходить на помощь. В том же Красноярске у молодого человека случился приступ эпилепсии. Откачали люди в погонах.

А в Санкт-Петербурге их коллегам пришлось рисковать жизнью, чтобы помочь одному из нарушителей спуститься с крыши.

Задача организаторов протестов была вывести на улицу молодежь, прежде всего подростков. Со стороны действительно кажется, что это – школьная экскурсия. С подростками сотрудники полиции беседуют еще на подступах к местам проведения акций – отговаривают как могут.

Работа по вовлечению молодежи была организована масштабно и со знанием дела. Прежде всего в соцсетях. А ведь в ТikTok за несколько дней до протестов постоянно появлялись вирусные ролики, например, как якобы возмущенные полицейские срывают шевроны. Оказалось, что фейк.

Так или иначе, а ставку делали именно на подростков. Неудивительно, что многие из тех, кто оказался в центре протестов, вообще с трудом представляют реалии политической жизни. Многим участникам протестов явно хотелось казаться старше. И даже юные активисты готовились к несанкционированной акции по-взрослому. Для одних – политика, для других – прежде всего отчет в ТikTok.

Сработало, конечно, не везде. В Севастополе или, к примеру, в Барнауле людей явно меньше, чем в других городах. Более того, какая бы броской ни была картинка на первый взгляд, в процентом соотношении речь, конечно, идет о сотых долях процента. Но организация протестов позволяет сделать вывод: речь идет о грамотно разработанной схеме.

"Явно ставка сделана на зарубежные цифровые платформы, мессенджеры, чтобы фактически вовлекать наших граждан, в том числе, и это особенно печально, несовершеннолетних граждан, а это противоправные действия уже сами по себе, в организацию и проведение несогласованных мероприятий. Сенаторская комиссия имеет основание полагать, что за всеми этими мероприятиями явно прослеживается действие иностранных государств и все это происходит при содействии зарубежных специальных служб", – заявил Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Дети – причем самого разного возраста – оказались под ударом. Участие детей в незаконных акциях стало настоящим кошмаром для родителей. Некоторые из них сами приезжали на место, чтобы увезти подростков домой. Информацию о задержании подростков немедленно брали на контроль, прежде всего уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она лично приехала в один из отделов полиции разбираться в деталях задержания ребенка. Несовершеннолетний вскоре был передан родителям.

"Дети вернулись домой. Это мальчики 9 и 12 лет. Риски для жизни однозначно видны. Разбирались с теми ситуациями, где видели, где полицейский крепко берет или за рюкзак или за шиворот ребенка. Теперь понятно, почему, иначе их бы затоптали в толпе", – сказала Анна Кузнецова.

Понятно, что в возникшей сумятице полицейским было непросто сохранять самообладание. Под горячую руку, например, в Петербурге попала женщина, преградившая путь полицейским, которые вели задержанного. От толчка она упала, ушиблась и угодила в больницу. Выяснилось, что это 54-летняя жительница Луги Маргарита Юдина. Из питерской больницы ее сегодня выписали, ведь оставаться в стационаре причин нет.

Перед пострадавшей полиция в лице полковника Сергея Музыки – а это Управление охраны общественного порядка – извинилась. В родную Лугу, что под Питером, Маргариту Юдину доставили с комфортом.

Сакральная жертва – то, что было нужно организаторам. А лучше – гибель по вине правоохранительных органов. Но задача не выполнена, и в ход пошли провокации – сообщения о чьих-то погибших родственниках в соцсетях. Вот пример – фотография в TikTok – "зверски убит оппозиционер". Некто Виталий Цаль. Избили полицейские. Скончался в районной поликлинике. Текст – якобы от имени брата – заставляет содрогнуться. Правда, тут же бросается в глаза: с травмами полуживого человека отвезут в больницу, а не в районную поликлинику. В итоге уже вскоре стало ясно: фейк. На фотографии – некто Виталий Цаль, известный так же как Папич, стример из украинской Винницы. Он выложил селфи в Сеть летом прошлого года – молодому человек тогда сделали операцию по исправлению носовой перегородки.

О характере протестов немало говорят и эти кадры. Брошенный на землю российский флаг, который, похоже, еще и поджечь пытались. За событиями в Москве, на Пушкинской площади, лично наблюдал мой коллега Ярослав Красиенко.

Юные участники акции всем своим видом демонстрировали: это весело и модно, почти как концерт популярного исполнителя. Разноцветные прически, средний возраст – около двадцати и такое пьянящее ощущение, что можно все. И даже больше.

Здесь, в самой гуще людей, внутри протеста, видно сразу: организаторы сделали ставку даже не на молодежь, на детей. И по возрасту. И по чувству ответственности.

И все сначала было: росгвардейцы раздавали печенье и горячий чай – прохладно все-таки – и, конечно, медицинские маски.

А тут вообще драма – мужчина потерял девятилетнюю дочь: вокруг незаконная акция, казалось, найти ребенка невозможно. Нашли. Вернули. Но организаторам акции явно нужна была не такая картинка.

И в полицейских сначала полетели снежки и бутылки, а затем начались нападения. На росгвардейцев бросались под крики: "Мирный протест".

Прямо набросилась на полицейских, начала их пинать, избивать руками. Кто-то из полицейских даже упал, но ему удалось подняться. Очень многие, кто пинал, сразу пытались скрыться. Есть провокаторы, которые призывают продолжить избиение, давить на полицейских, оскорблять их. Эта тактика использовалась постоянно: сначала оскорбления, затем прямая агрессия.

А вот участники акции набросились на просто проезжающий мимо автомобиль с номерами спецслужб. Сначала удары по кузову, потом начали бить окна. Тяжело пострадал водитель – ему выбили глаз.

На Пушкинской площади молодой человек взобрался на фонарь и развернул неожиданный плакат – требование депортировать Навального. Другим участникам акции это, конечно, не понравилось, его начали закидывать снежками, бить, пытались стащить с фонаря, не гнушаясь никакими способами. Скинули его на землю. То есть мнения здесь приветствуются далеко не все.

Несогласного с модными современными взглядами едва не забили насмерть. Под аплодисменты свободных людей, знающих свои права. После многочисленных предупреждений о том, что акция незаконная, площадь решено было освободить. Требованиям подчинялись не все, и тогда начинались стычки.

Толпа опрокинула металлические ограждения и выбежала на проезжую часть.

Один из новых лозунгов в адрес полицейских: "Вы живете на наши налоги". По данным полиции, всего в несанкционированной акции в Москве приняли участие четыре тысяч человек. Тех, кто нападал на полицейских и сумел скрыться, ищут. Первые уголовные дела о насилии в отношении представителя власти уже возбудили. Статья предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Изначально было понятно: ни о каком мирном протесте и речи не идет. Этот молодой человек еще недавно чувствовал себя своим среди оппозиционеров, но внезапно не вписался.

"Было приказано, что надо устраивать митинги. Я сказал, что хорошо бы согласовать, на что получил отрицательный ответ: никакого согласования не будет, устраиваем провокацию, делаем экшн, нам надо, чтобы было движение. Кто будет отвечать за людей, которые получат административки, возможно, сядут, за молодежь, которая выйдет на несогласованные митинги, мне было непонятно. Поэтому я отказался участвовать в этом беспределе", – сказал Александр Черников, бывший руководитель штаба ФБК в Калининграде.

Но запущенную информационную машину уже было не остановить. Зарубежные информационные интернет-ресурсы немедленно стали выкладывать кадры с акций протеста. Среди информационных орудий – телеграмм-канал NEXTA Live – польский рупор белорусского протеста.

В информационную битву вступает "Медуза": на подходах к Москве – бронетехника. Позднее выясняется: фейк. Это кадры из соседней Белоруссии.

Еще один ресурс – "Навальный LIVE", который ведет информационные атаки с территории Германии. Но это – точечные залпы. Более массовый охват – задача видеохостинга YouТube: корпорация Google обеспечила привилегированное положение российскому каналу "Дождь". Бесплатная трансляция на русском и на английском.

И даже мейнстримовые информагентства – подчеркивают в российском МИД – регулярно завышали количество участников протестов – в разы. Информационную поддержку в каком-то смысле оказало и посольство США. Заранее вывесило на сайте, в каких городах и где именно будут собираться участники незаконных акций. В списке – больше десятка городов. Сделано, как будто бы исключительно для своих граждан, в целях безопасности, которым дипломаты рекомендуют избегать демонстраций и носить при себе документы. Но вот нюанс, который обращает на себя внимание. Касательно демонстрации в Москве говорится: от Пушкинской площади двигаться планируют в сторону Кремля, при том что сами активисты, если и упоминали, то о Манежной площади.

"Они бросили информацию относительно того, что планируется некий поход на Кремль, а ведь об этом не заявляли даже сами организаторы. Что это было? Призыв, инструкция, мотивация, вот интересно, как вели бы себя американские власти, если подобное позволило бы российское посольство в Вашингтоне? Я могу себе представить, как затрясло бы американский политический истеблишмент, какие бы начались истерика, русофобия, обвинения во вмешательстве во внутренние дела, угроза санкций, высылка дипломатов и многое другое. Так вот американским коллегам, которые позволили себе в информационном пространстве по-настоящему вмешиваться в наши внутренние дела, придется объясняться в министерстве иностранных дел", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Большой интерес к событиям в России проявил и бывший посол США Майкл Макфол: он подробно комментировал все происходящее в своем Twitter, в частности, сформулировав, почему брать Капитолий – плохо, а нарушать закон в России – хорошо: "Те, кто штурмовал Капитолий, применяя насилие, пытались изменить результат свободных и справедливых выборов. Россияне сегодня протестовали мирно, отстаивая свое право на честные и справедливые выборы и другие всеобщие права. Разница более чем очевидна".

В диалог с Макфолом в Facebook вступил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. И тут же был забанен. Социальная сеть еще раз напомнила подзабывшим, как устроена демократия.

Врачам объяснять уже ничего не надо. Все и так ясно. Какая тут социальная дистанция? Разве кто-то измеряет температуру? В толпе выявлены 19 больных коронавирусом. Камеры засекли. В Москве, где только-только ситуация стала чуть спокойнее, чем раньше, медики с ужасом ждут, что теперь будет.

Всем, кто нападал на полицейских, придется отвечать. Так, в Санкт-Петербурге задержали того самого человека, который набросился на сотрудника ДПС. Николай. 36 лет. IT-специалист в одной из фирм. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.