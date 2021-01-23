Шоу с переодеванием и другие провокации: протесты в России

Правоохранительные органы возбудили уже несколько уголовных дел по факту сегодняшних нападений на сотрудников полиции и Росгвардии. Все те, кто перешел закон и умышленно пытался нанести тяжелые травмы стражам порядка, окажутся под следствием.

Удар за ударом под крики ликующей толпы. Полицейские Владивостока вынуждены отступать. Мирного диалога с участниками незаконной акции не получилось. Чтобы усмирить профессиональных провокаторов и агрессивных молодчиков, понадобилось подкрепление в виде бойцов Росгвардии. А беспорядки начались так: один из перевозбужденных мужчин с разбегу напал на сотрудника в форме. Удар со спины в голову как способ завести толпу и обвинить силовиков в побоях. Нападавший тут же был задержан. Его личность установлена: это житель Владивостока Эльдар Суслов. С мужчиной сейчас работают сотрудники полиции, и у него теперь серьезные проблемы с законом. Придется ответить по тяжкой статье. И вот реакция правохранительных органов Приморского края:

"Во Владивостоке возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий лицо, применившее силу в отношении сотрудника ОМОН Управления Росгвардии по Приморскому краю возле дома 41 по улице Светланская, установлено. Им оказался 28-летний житель Владивостока. Второй случай произошел возле дома 48 по улице Светланская в городе Владивостоке. Так, неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками в область головы и тела заместителю командира полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку и не менее двух ударов руками в область головы и тела старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД России по городу Владивостоку. В настоящее время организовано проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление".

В Красноярске заводилы решили поиграть в снежки с сотрудниками, а потом и с полковником полиции, они откровенно вызывали стражей порядка на ответный бой. Но полицейские демонстрировали хладнокровие. Та же технология с бросанием снежков в Уфе. Словно участники несанкционированной акции работали по одной методичке. Судя по кадрам, у провокаторов был звездный час. Один из заводил – мужчина в красной шапке – специально пытался прорваться сквозь оцепление и при этом позировал на видеокамеру. Сотрудники Росгвардии вежливо просили хулигана прекратить провокации. Но на жаждущих адреналина участников подобные вежливые призывы не всегда действуют. Они словно хотят подраться и спровоцировать силовиков на ответные действия.

В Петербурге, несмотря на вежливые призывы силовиков, провокаторы пошли в наступление. Один провокаторов исподтишка нанес удар сотруднику ДПС, который вообще следил за безопасностью дорожного движения. Нападавший задержан. Он получит реальный срок и сядет в тюрьму. Причем делал все осмысленно, позируя перед многочисленными видеокамерами. Так что для следствия этого материала хватит сполна.

В Москве один из злоумышленников умышленно ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, пытаясь нанести тяжелую травму, а после трусливо сбежал, спрятавшись за спинами людей. Один из таких же обезумевших хулиганов залез на фонарный столб, но его тут же оттуда сняли другие участники беспорядков. Представление было явно спланировано и рассчитано на публику и мобильные телефоны.

Не участвовать в акциях ранее москвичей и жителей других регионов официально призвали в МВД, генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, ограничения связаны с эпидемической ситуацией. В России, как и в большинстве стран мира, она остается напряженной. Потому большое скопление людей недопустимо, оно создает угрозу здоровью и может привести к скачку заболеваемости. Неизвестно, сколько людей после сегодняшних событий заболеют опасным вирусом и надолго слягут в больницы.

"Это массовое мероприятие может привести к тому, что через 10-12 дней мы увидим резкий подъем заболеваемости в городе. Который будет вынуждать нас вводить те ограничительные мероприятия, от которых мы только-только ушли. Мы очень боимся, что вся ситуация той стабилизации, которую мы достигли, может привести к тому, что мы откатимся назад. Потому что молодежь, живущая вместе с пожилыми родственниками… должна понимать, какую они ответственность несут перед теми близкими. Для их близких пожилых родственников данное заболевание может быть фатальным", – заявила главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

Но так называемым подстрекателям, которые сами предпочли остаться за кадром, явно нужна была массовка. Потому людей и особенно подростков сознательно толкали на административные преступления, призывая выходить на улицы. Для этого использовали все методы и способы.

"Крайнее возмущение родителей вызывает факт такой назойливой агитации наших детей явиться на незаконные акции. Это возмущает и меня как маму семерых детей. Только родители отвечают за здоровье и жизнь своих детей, в отличие от агитаторов, которые призывают наших детей явиться на незаконные мероприятия, связанные с риском для жизни и здоровья, которые абсолютно неуправляемы и непредсказуемы. По сути эти люди стараются спрятаться за спинами наших российских детей. Для меня это за гранью понимания! Наша задача – защитить наших детей, и сейчас большинство родителей объединилось этой идеей", – говорит уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

Накануне в соцсетях появлись вирусные сообщения с призывами выйти на улицу. Самоназванные блогеры и блогерши сознательно распространяли лживую информацию и устраивали шоу с переодеванием – били по репутации МВД. Но ряженые вовремя были изобличены и тут же сняли маски. Теперь артисты-самоучки извиняются за свои выходки. Но извинений мало. Придется ответить по закону. На улицу подростков и молодежь толкали блогеры и профессиональные провокаторы, возможно, работающие на западные спецслужбы. Их задача – бросить толпу молодых людей на щиты полицейских, словно кому-то нужна была яркая картинка. Некоторые журналисты готовились к событию заранее и вели трансляцию даже на английском языке, сознательно работая на своих покровителей и спонсоров за границей.

А трансляция на так называемой площадке "Навальный-лайф" почему-то велась из Германии. Большая часть из тех, кто собрался с видеокамерами и телефонами, не имеет отношения к профессиональной журналистике. Они, скорее, профессионально имитировали работу репортеров. Но долгожданных ярких кадров так и не получили. В Москве сотрудницы ОМОНа раздавали людям медицинские маски, в других местах столицы кормили горячей кашей и наливали чай. А в Петербурге полицейским пришлось рисковать своей жизнью, чтобы помочь спуститься с крыши одному из хулиганов. Надо отметить, что полицейские вели себя максимально сдержанно и корректно. В основном, пресекали незаконные действия и задерживали нападавших. Удивительно, но некоторые молодые родители пришли с младенцами на руках и подвергали опасности себя и своих малышей. С одной мамой провели беседу полицейские. А другим родителям помогли найти потерявшуюся девочку. А в Красноярске сотрудники оказали помощь больному человеку, у которого случился приступ на площади. И там же один из офицеров подошел к подросткам и объяснил, что им лучше учиться, чем шататься по улицам.

Всего, по официальным данным полиции, в Москве собрались около четырех тысяч человек. В некоторых регионах центральных площади оказались и вовсе пустыми. Так было, к примеру, на Алтае, в Магадане, в Южно-Сахалинске, Крыму, Северной Осетии, Чеченской республике.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Москве, в ведомстве организован ряд доследственных проверок по фактам применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.