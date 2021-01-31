Координаторы протестов продолжают метать фейки, но накал уже не тот

Продолжаем следить за происходящим в центре Москвы. Там 31 января проходит несанкционированная акция протеста. По данным столичного главка МВД, на улицы вышли около 2 тысяч человек. Несанкционированные акции состоялись и в нескольких других городах.

И накал не тот, и действующие лица меняются. Например, на кадрах из Карелии людей, во-первых, откровенно мало, во-вторых, стоят спокойно, даже провокаций нет. В Биробиджане на акцию протеста вообще никто не пришел. Грустные хороводы на льду во Владивостоке тоже не прибавляют оптимизма сторонникам берлинского пациента. В Благовещенске – пусто. Выборг – тишина.

В Новокузнецке условный протестный штаб прямым текстом извиняется: "К сожалению, ничего не получилось". Комментарии недвусмысленные: "Это бред", "Никто не пришел", "Я домой пошел, ног не чувствую". А сегодня и правда холодно во многих регионах. В Иркутске тик-токеров, которых по пальцам пересчитать, хватило только на то, чтобы немного потолпиться в морозном тумане.

"Правовые меры тоже сыграли свое значение, – считает Игорь Семеновский, политолог, старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности финансового университета при Правительстве РФ. – Потому что видно, что государство не станет церемониться с теми, кто выходит против закона. Акции действительно противозаконные, много провокаторов там – и люди, по сути, выступают пешками в игре больших политиков, особенно из за рубежа – люди не хотят быть игрушками в чьих-то руках".

Мутной пеной на спадающей волне несанкционированных протестов появляются фрики. Их все больше. На Чистых прудах, например, то ли осьминог, то ли Ктулху. Скорее растерянный, чем митингующий. А другие персонажи просто целуются друг с другом, им явно не скучно и вряд ли вообще есть дело до блогера Навального.

В Перми некто с жовто-блакитным почему-то чехлом на телефоне с вызовом смотрит в камеру. В центре Петербурга одинокий мужчина демонстративно зажег файер, а другой, задержанный в Северной столице, почему-то вспомнил Освенцим и стал кричать, что не хочет туда. "Пусть все горит, пусть все горит!" – скандируют две девушки. Вот что у людей в голове?

"Тот, кто вышел сегодня на улицы в костюмах Пикачу, осьминогов – в большинстве это люди маргинальной повестки, это люди недалекого ума", – уверен Марат Гогуадзе, политолог.

Координаторы незаконных акций от Волкова, Жданова и компании продолжают метать фейки, выдавая желаемое за действительное – за счет, к примеру, фотографий того, как будто толпа заполнила столичную Площадь трех вокзалов, как ее называют. Комсомольскую, то есть. Хотя снят на самом деле совсем небольшой пятачок у метро "Комсомольская" со стороны Ленинградского вокзала. Тут человек четыреста всего – это с журналистами и зеваками.

А вот явно не фейк: одна из митинговавших 23 января подцепила коронавирус. Алена Нарская сама рассказала в стриме. "У меня после этого похода подтвердился коронавирус. Поэтому теперь я на больничном нахожусь дома, – сказала она. – Да, не совсем понятно, где я успела заразиться, вполне возможно, что на митинге с большим скоплением людей. Теперь слежу за всеми событиями из дома".

А риск ведь и правда огромный на таких акциях, говорят медики: заболеть, если не самому, то заразить близких. "Ребята, не просто так все страны сидят на карантине, и мы в том числе, кстати, – напоминает Ирина Филатова, врач. – И не надо забывать, что это серьезная болезнь, что та молодежь (там в основном молодежь), которые вышли и так легкомысленно отнеслись к своему здоровью... И вообще-то у них есть близкие – родители, бабушки, дедушки, которым они могут принести домой невесть что! Это очень опасно, я не понимаю, как можно было в такое время устраивать все эти акции!"

"На прошлом митинге объявлял голос мужской и он требовал уйти, – рассказывают очевидцы в Краснодаре. – Сейчас женский голос – и он призывает уходить, потому что это нарушение коронавирусное … "Берегите себя и соблюдайте общественный порядок!" Голос напоминает еще про социальную дистанцию.

Не угроза, а сохранение общественного здоровья. Если не сказать забота – а как еще охарактеризовать то, что Росгвардия и полиция, как и на прошлых выходных, бесплатно маски раздает?

Несанкционированные протесты превратились в брожение разобщенных групп, которое даже митингами-то не назовешь. Только детей пугать. Привычной жизни горожан они просто мешают. "Сил больше нет, у меня уже давление поднялось, хлеба купить не могу", – возмущается пожилая женщина.

Это – Москва, а вот лицо протеста из Саратова. Вряд ли он вообще что-то слышит – на своей волне. И не факт даже, что протестной, явно не понимая, что такое развлечение может очень дорого обойтись.