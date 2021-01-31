Незаконные протесты в регионах: немногочисленные участники и отсутствие интереса

Для организаторов незаконных протестов сегодняшний день был крайне важен: речь – о способности идеологов акций выводить людей на улицу. И тут же – полный провал на Дальнем Востоке. Центр Владивостока. Движение нормальное. Все спокойно. Немногочисленные участники – порядка 150 человек – отступили на лед.

Пусто в Благовещенске. На площади – полицейские автобусы и снегоуборочная техника. Своей обычной жизнью живет Биробиджан. Полное отсутствие интереса демонстрирует Сахалин.

В Анадыре из митингующих – только местный пес. Больше никого. На Камчатке полицейские спокойно беседуют с теми, кто все-таки вышел, объясняя, в чем нарушение, каковы юридические последствия. Столкновений – никаких.

Полиция предупреждает и молодых хабаровчан – их немногим больше 50 – чем все это может закончиться.

Пара сотен человек участвовали, по данным городской мэрии, в протестах в Красноярске. Полицейские фактически взяли их в кольцо. 46 доставили в отдел. На акции протеста в Новосибирске – разговоры о преимуществах анархии.

Равнодушие к протестам продемонстрировали жители Сургута. Ни плакатов, ни лозунгов. Кажется, слышен хруст снега. Похожая картина и в Петрозаводске. Акция около местного университета. Скучает пресса. Ни плакатов, ни лозунгов. Апатия и в Выборге. Никого.

Краснодарская полиция предусмотрительно раздает маски, чтобы минимизировать угрозу вируса. Явная неудача у организаторов протестов в Великом Новгороде. В местном сквере все тихо и спокойно. Рядом по улице, как обычно, едут машины. Проигнорировали акцию и жители Анапы.

В некоторых городах среди тех, кто все-таки пришел, были и люди подготовленные. Молодой человек задержан в Ярославле. Принес топор.

Случаев агрессии в адрес сотрудников правоохранительных органов все больше, как, например, в Уфе. Целая серия провокаций в Санкт-Петербурге. Атака на полицейских исподтишка, со спины. Среди участников – много подростков. Действуют агрессивно.

Среди центров протеста в Санкт-Петербурге – Пионерская площадь. Оттуда – шествие до Сенной. Участники несогласованной протестной акции собрались и у Законодательного собрания города. К 14:30 на площади перед Мариинским дворцом – несколько сотен человек, активисты заняли ступени у входа в парламент города. Полицейские начали задержания. Провокаций все больше. Это традиционная тактика. В какой-то момент в полицейских летит петарда.}

Подливают масла в огонь Telegram-каналы: в городе якобы не менее трех разбитых голов. Копы не церемонятся. Снег покрылся кровью. На самом деле это краска. Вот один из инцидентов, когда участники незаконных протестов пытаются отбивать задержанных.

В некоторых случаях полицейские даже приходили на помощь тем, кто протестовал. Периодически эмоции берут верх. Вот водитель такси всего лишь пытается проехать. Но ему не дают. Начинается перепалка. Набрасываются с кулаками. Это уже не организованный протест, а банальное хулиганство.