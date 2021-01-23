Незаконные акции: волна агрессии от Владивостока до Москвы

23 января в ряде городов России проходят несанкционированные акции протеста в поддержку дважды судимого по уголовным делам Алексея Навального. Напомним, блогера арестовали за регулярные нарушения условий испытательного срока. По закону он обязан был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции дважды в месяц в определенные дни. Но эти требования выпускник юрфака почему-то предпочитал игнорировать: в январе, феврале, марте, июле, августе там не появлялся. На время лечения в Германии вызовы, понятное дело, были приостановлены. Но в октябре пациента выписали, а о своих обязанностях он так и не вспомнил. В итоге 29 декабря его объявили в розыск, а по возвращении в Россию задержали.

Экстраординарный ли это случай? Нет, вполне рядовой. Каждый год за подобное поведение условный срок превращается в реальный для 15 тысяч россиян. А вот ситуация, когда человек имеет два условных срока одновременно, для российского правосудия действительно уникальная. А вот об этом блогер и его сторонники почему-то умалчивают. Многие, кто вышел в субботу на улицы, в этих деталях разбираться не стали. Да и вряд ли стали бы, в силу возраста. СКР уже возбудил уголовное дело о "вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни".

Волна агрессии – от Владивостока до Москвы. Направленной и ведомой. Протестующие открыто набрасываются на полицейских, пытаются повалить на землю, пускают в ход кулаки.

В Красноярске с полицейского пытались сорвать бронежилет. Просто толпой набросились. А вот другой провокатор целует забрало шлема стража порядка в оцеплении. Его даже свои осудили.

В Красноярске полицейским прыскали из баллончиков слезоточивым газом в лицо. В Хабаровске с правоохранителей срывали маски. Это при том, что пандемия – и полицейские, и участники несанкционированных акций реально рискуют.

"Здравоохранение едва начало справляться с ситуацией с ковидом, мы все радуемся тому, что наконец-таки начинает уходить вниз заболеваемость. И вдруг вот такое массовое скопление людей на улице, естественно, неконтролируемое абсолютно. Это может очень серьезно осложнить работу московских и подмосковных, да и вообще, митинги по всей стране, практически всех лечебных учреждений", – отмечает председатель московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Медики прогнозируют всплеск заболеваемости ковидом в течение ближайших дней после нынешних уличных бесчинств.

В Уфе – тоже открытая агрессия: протестующие пытались отбить задержанных у полиции. Наскакивали на стражей порядка, дергали их за руки. До этого в полицейских летели снежки. Одного из правоохранителей пытались закопать в сугроб.

В Красноярске, кстати, полицию тоже забрасывали снегом. Обратите внимание: молодой человек улыбается. Как будто это игра такая.

"В случае нападения на сотрудника полиции или Росгвардии наступает совершенно конкретная уголовная ответственность по статье 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Там реальные сроки лишения свободы", – комментирует произошедшее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Уже установлены первые личности нападавших на полицию во Владивостоке. Один из них – некто Эльдар Суслов. К слову, за перекрытие улиц – тоже серьезная ответственность.

А Тверскую в столице в субботу пытались перекрыть. На Пушкинской площади – так называемые сцепки: толпа снесла ограждения – в полицейских летел снег. Одного правоохранителя сбили с ног – протестующие стали напирать. Вот четкая картинка: один из них выходит из толпы и поставленным ударом, как на ринге, бьет полицейского в голову. А противника Навального, который забрался с плакатом на фонарный столб, сорвали вниз и просто избили.

"Согласованные митинги им не нужны! Расчет был именно сделан на то, что соберутся незаконно люди. Например, в Петербурге почему-то они решили собраться у Конституционного суда. Не на Марсовом поле, где они обычно собираются, а в центре, у Исаакиевского собора. Характерно, что там выход на открытый лед имеется (в Петербурге потеплело). Может быть, такой умысел имеется у этих ублюдков, извините за выражение?" – предполагает политолог Григорий Назаренко.

Майданные технологии налицо. Вот Тюмень, прыжки на месте, руки вверх. Помните украинское: "Кто не скачет, тот москаль!"

"Для того чтобы получить хорошую картинку, чтобы представить в виде отчета кураторам", – поясняет Григорий Назаренко.

А главное – сторонники блогера Навального привлекли детей. С середины недели шла агитация в соцсетях.

"Моей дочери тоже начали приходить с четверга приглашения принять участие в несанкционированных мероприятиях. Она девочка умная, обратилась ко мне: "Пап, что мне делать?" Я объяснил, что к вопросам совести, свободы выражения мнения все это отношения не имеет, что это провокация, что детей будут выставлять в качестве живой мишени", – рассказывает юрист Иван Соловьев.

Точнее, живого щита. Например, когда в Приморском крае в правоохранителей швыряли конусы для дорожных работ.

"Это не были студенты. Студенты как раз стояли за спиной. Когда я говорю про взрослых, это не были 40-летние мужчины, это были ребята из разряда студентов, которые абсолютно точно знали, что они делают. Это абсолютно точно срежиссированный процесс, потому что конусы бросались именно студентами, по крайней мере, людьми студенческого возраста. Это не было спонтанным движением – они сначала подбирали эти конусы. Я просто это видела, находилась за спиной омоновцев", – заявляет уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Подростки говорят, что сегодня пришли "на тусовку" и "просто посмотреть".

"Меня зовут Кристина, я в 10-м классе. Сказали, что будет классная тусовка, увидела в Tik-Tok, Instagram, пришла посмотреть. Обещали тусовку, но какой-то тухляк", – оценивает увиденное красноярская школьница.

Те, для кого знамя – трусы, нападают на полицейских из-за спин детей. Это стратегия такая: в Telegram появились "сливы" из чатов так называемых либертарианцев. Там прямым текстом – про то, что соратник Навального Леонид Волков сказал "выставлять школоту вперед".

"Когда я вижу детей, которых используют в прямом смысле как живой щит, когда взрослые мужики стоят за спиной детей перед омоновцами, для меня это просто что-то нереальное, для меня это не мужчины! Большинство полицейских, которые приходят и спокойно разговаривают с детьми, они сами отцы. Они еще вот это не потеряли, человеческое и мужское!" – считает журналист и блогер Леся Рябцева.

Кадры, на которых полицейские разговаривают с подростками в Красноярске, протестующие пытались представить как якобы насилие – на самом деле полицейский выводит ребенка за периметр ради его же безопасности. Даже видно, как он его отпускает. Сейчас мальчик – у родителей. Дети теряются на этих акциях в самом прямом смысле . В Москве росгвардейцы по описанию отца отыскали и вернули родителям девочку Асю всего за 40 минут.

А еще на Тверской стол поставили – Росгвардия угощала людей горячим чаем с печеньем. Совершенно серьезно. И люди подходили. А полиция маски раздавала. И подростки разбирали, как бы ни старалась провокатор.

На Страстном бульваре в субботу шлемом полицейского играли в футбол. В Штатах за нападение на полицию десять лет дают, во Франции – пять.

А в Красноярске, когда один из участников митинга упал с судорогами, эпилептический припадок, полицейский оказал первую помощь. Позже протестующего забрали на скорой. Несмотря на провокации и всю пропаганду в Сети: от Youtube до Tik-Tok – "родительскому сообществу удалось не допустить массового участия в несогласованных акциях", говорят в Общественной палате. Подростков было немного. Больше вот таких – фриков.

И в какой еще стране мира полиция в ответ на удары угощает печеньем и раздает маски? Однако обольщаться провокаторам не стоит: нападение на полицейского – уголовная статья. Сняты сотни видео, на них есть все лица. Так что в суде не до печенек будет.