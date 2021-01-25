Митинги в России: где граница, разделяющая свободу и беззаконие

В понедельник, 25 января, под домашний арест отправлен житель Липецка, который на несанкционированном митинге распылил газ из баллончика в лица полицейским. Уголовные дела об умышленном блокировании дорог возбуждены в Петербурге и Приморье. В нескольких областях организаторам акций назначены административные аресты. Действия участников митингов видны на видеозаписях, а интернет пестрит призывами их идеологов выводить на улицы детей. Тем не менее на Западе продолжают называть все это мирными протестами, не смущаясь того, что точно такие же протесты в их собственных странах пресекаются гораздо жестче.

Владимиру Путину во время онлайн-встречи со студентами был задан вопрос о несанкционированных акциях протеста. Глава государства подчеркнул, что свобода слова не дает права нарушать закон. В истории России немало примеров, чем это может закончиться.

"Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно. В истории нашей страны неоднократно мы сталкивались с ситуациями, когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивал государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения. Так было после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в Москве. Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Для молодых людей, если не школьников, это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить и ни в коем случае, особенно ответственные люди, ни в коем случае этого не должны допускать", — заявил Владимир Путин.

Дело не в политической позиции, подчеркивают российские парламентарии, а в в нарушении закона. И, самое главное, под ударом оказались несовершеннолетние.

"Детей вовлекать в политические акции в принципе недопустимо, а что касается их приглашения на митинги, особенно на несанкционированные, это все несет в себе опасности для жизни ребенка. Поэтому надо не только осудить организаторов, но и привлечь их к ответственности. В этой непростой ситуации именно благодаря Росгвардии, полицейским удалось ситуацию удержать под контролем. Все эти акции направлены на одно — разрушении России. Цель — институт президента", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Организаторы незаконных акций теперь оправдываются: детей на митинги не выводили — они сами пришли. Но переписка сторонников блогера Навального, попавшая в Сеть, демонстрирует обратное.

Никакие моральные принципы, по мнению уполномоченного по правам ребенка при президенте России Анны Кузнецовой, организаторам несанкционированных протестов вообще не знакомы. У сторонников Навального нет не только политической программы, но и чувства ответственности за людей, вышедших на улицы.

"Честно скажу — это за гранью понимания! Это люди, которые толкали наших детей. Я сама поговорила с мамой детей, которая приехала забирать детей из участка. Самых маленьких, наверное, участников. Мама даже не знала, куда пошли дети", — отметила Анна Кузнецова.

Но для западного политического истеблишмента даже безопасность детей не аргумент. В Вашингтоне и тех, кто выходил на Майдан, и тех, кто протестовал в Белоруссии, называют борцами за свободу. К этой же категории относят и участников незаконных акций протеста в России. Но едва стоило покачнуться американской демократии, нарушителей наказывают по всей строгости закона.

Примеры двойных стандартов и в интернете. Знаменитая фигуристка Татьяна Навка выложила в Instagram видео, как протестующие провоцируют сотрудников полиции. Социальная сеть тут же ввела маркировку "потенциально неприемлемый контент". Заблокирован и канал "Актуальная политика" в Twitter. Зато организаторам погромов — зеленый свет. Откровенно поддерживало незаконные протесты посольство США, разместив на сайте информацию, где пройдут акции. Послу США в России Джону Салливану уже выражен решительный протест.

Совфед уже разрабатывает систему штрафов для интернет-гигантов за незаконную блокировку пользователей. Но это только первый шаг.

"Во-первых, нам надо заниматься созданием альтернативных цифровых площадок, чтобы наши люди любого возраста имели возможность выбора. Во-вторых, штрафы — это один из инструментов влияния. Причем штрафы должны быть очень существенными. И, по всей видимости, их надо делать в привязке к обороту той или иной компании, к доходам, которые они получают, в том числе от русскоязычных пользователей. Опыт такой в мире есть", — отметил член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Организаторы погромов рассчитывали на эффектную картинку, продемонстрировав пренебрежение к общемировым санитарным нормам. Уровень безответственности дважды условно судимого блогера дает понять, что из коррупционера регионального масштаба он в политика не превратился. Уже известно: только в Москве 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем была оказана необходимая медицинская помощь, но дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. При этом, например, для врачей скорой во Владивостоке субботние акции стали настоящим кошмаром — четыре неотложки с бригадами врачей не могли прибыть по вызовам. И такой коллапс был на протяжении всего дня.

В Санкт-Петербурге шествие по дорогам создало аварийную ситуацию в центре города. Во Владивостоке арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца. Уже заведено около полутора десятков уголовных дел — и они не последние. Все, кто нарушил закон в ходе манифестаций, понесут ответственность, подчеркивают в Следственном комитете. Речь идет о насилии в отношении представителей власти, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.