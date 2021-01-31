Газ, ножи, петарды, травматы: арсенал "мирных" протестующих

В Москве 31 января прошли несанкционированные акции протеста. По данным столичного главка МВД, на улицы в центре города вышли около двух тысяч человек. Несанкционированные акции состоялись и в нескольких других городах.

Группы пришедших на акцию о ее статусе, несанкционированная, и знали, и слышали хорошо. Но, похоже, на нарушения были настроены заранее.

Площадь трех вокзалов в Москве. В лица сотрудникам Росгвардии распыляют газ из перцового баллончика. Чуть позже драку устроили прямо на проезжей части. Транспорт встал. Прогуляться по автобусной полосе толпой тоже легко. И все фиксируют сотни мобильных камер. Прямой эфир одного из так называемых либеральных медиа: якобы жесткое задержание у метро "Сухаревская". Вот только на кадрах с ног сбивают бойца ОМОН.

Под громкие лозунги группа митингующих срывает ворота в одном из дворов. К "Матросской тишине" идут, вооружившись арматурой. Полетели дымовые шашки.

А это арсенал участника акции 31 января: травматический пистолет, патроны, петарды.

Еще в Москве в ход шли и ножи, и баллоны с краской.

А в Челябинске мужчина прихватил на митинг топор.

– Было при себе колющее, режущее, огнестрельное?

– Нет.

– Ну, как нет, топор-то у тебя был?

– Он не запрещен.

– Ну, уколоть можно?

– Да.

– Учишься?

– Недоучился.

– "Закинул"?

– Да.

"Закинули" домашние задания и школьники из Санкт-Петербурга. Выполняют урок по YouTube-урокам Леонида Волкова.

Дети толпой набрасываются на полицейских. Питерским подросткам точно есть с кого взять пример подлых ударов со спины.

А это Челябинск. Отчетливо видно, как мужчина в черной шапке наносит удары сотрудникам Росгвардии, кто-то пытается перелезть через ограждения. Попытки пресекаются. Но в так называемых "правильных" медиа новость: "Каратели избивают людей".

Вот в Иркутске "оборотни" забили дубинками бабушку. Оппозиционные телеграм-каналы закипели.

А это хронология. Пенсионерка громко кричит на митинге, потом падает. Видимо, давление. Скорую вызвали полицейские.

Но не фейком в сети единым. Вот координаторы раздают митингующим занятные листовки.

Представители некой революционной рабочей партии призывают на борьбу "с буржуями". А еще – не соблюдать антиковидных ограничений. Сами молодые революционеры обещают переступить даже через родителей.

– А как родители реагируют, что вы выходите?

– Наши родители, если начнется революция, будут с нами на разных сторонах.

– То есть вы не боитесь идти против?

– Нет!

Для беспартийных от координаторов и советы приземленнее, и язык.

Вот только по итогам за призывы, за нападения на полицейских грозит реальное наказание. Но не тем, кто народ собирал. И, судя, по переписке в чатах с организаторами, многие это начали понимать.