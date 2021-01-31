Незаконные митинги потеряли в масштабе и стали хулиганскими

Несанкционированные акции, которые прошли сегодня в городах центральной России, собрали меньше участников, чем 23 января, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов — представителей общественных палат и омбудсменов.

Председатель Смоленской областной Общественной палаты Игорь Титов отметил, что в областном центре сегодня собралось не более 200 человек. Схожими впечатлениями поделился руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области Владимир Белоножкин. "Задержания были, активность в этот раз была существенно ниже, детей почти не было", – рассказал он. В Общественной палате Брянской области отметили, что вместо несанкционированной акции в регионе прошли "единичные выходы". Ярославский омбудсмен Михаил Крупин подчеркнул, что на акции в региональном центре сегодня не было детей и подростков, и выразил благодарность родительскому сообществу за разъяснительную работу.

В Костроме несогласованная акция собрала 70 человек. В пресс-службе областного управления МВД, в отделения доставили 15 человек. Во Владимире, по данным полиции, на улицу вышли 190 жителей, из которых 114 задержали. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Прохорычева, в числе задержанных девять несовершеннолетних, большая часть из них – студенты колледжей. Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков полагает, что несогласованные акции в регионах России стали не политическими, а "массовыми хулиганскими мероприятиями". Цветков отметил и адекватные действия силовиков на акциях. "Вместо дубинок – горячий чай и оказание первой помощи", — вспомнил он и добавил, что считает такое поведение "новым лицом Росгвардии".

Между тем, правоохранители установили личности еще 10 человек, которые во время несогласованных акций 23 и 31 января участвовали в нападениях на полицейских. Обвинением им будет предъявлено в ближайшее время