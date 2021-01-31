Питерские правоохранители не применяли ни газа, ни гранат

В Питере полиция не применяла ни газа, ни светошумовых гранат во время несанкционированных митингов в поддержку Алексея Навального. Ряд региональных СМИ написали обратное, но в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти факт применения спецсредств опровергли, передает ТАСС.

Вместе с тем по центральным улицам возобновляет движение транспорт, об этом сообщил городской комитет по транспорту. Метро работает в привычном режиме (несколько станций пришлось закрыть из-за обнаружения бесхозных предметов).

Отмечается, что во время акции сторонников Навального имели место три случая нападения на правоохранителей, один на Сенной, два – на Пионерской площади. И это основание для возбуждения уголовных дел.