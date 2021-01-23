На Пушкинской и Трубной спокойно

Полицейские к вечеру субботы, 23 января, полностью освободили Пушкинскую площадь в Москве от участников несогласованной акции. Однако все выходы на площадь еще перекрыты сотрудниками правоохранительных органов. Небольшая группа протестующих собралась у входа на станции метро "Тверская" и "Пушкинская".

Протестующие также покинули территорию рядом с метро "Трубная", но сквер еще закрыт на вход. Столкновения участников несогласованной акции с силовиками на Трубной площади прекратились. Машины стражей правопорядка разъезжаются, тем не менее часть бойцов ОМОНа пока остается на месте.

Автомобили передвигаются по дорогам в центре города спокойно, без помех, пишет РИА Новости.

В Москве и многих других российских городах в субботу прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, который в настоящее время находится под стражей.