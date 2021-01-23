Заблокированные машины: москвичей просят не ездить в центр

Участники несанкционированных акций в Москве заблокировали почти 200 машин такси, сообщает Департамент транспорта столицы. Горожан Дептранс просит по возможности избегать поездок в центр.

А по данным столичного Центра организации дорожного движения движение на некоторых магистралях в центре Москвы затруднено из-за скопления людей. Растет из-за этого и загрузка улиц – пробки в Москве сейчас оцениваются в 5 баллов.

На Страстном бульваре люди перекрыли проезжую часть, также участники несанкционированной акции столпились в вестибюле станции метро "Пушкинская", блокируя проход пассажиров. Изменены несколько маршрутов общественного транспорта, проходящих по центру столицы, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Ранее сообщалось, что в Петербурге участники не разрешенного властями шествия сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального заблокировали движение автотранспорта по Невскому проспекту.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в столице и других российских городах на 23 января. Заявлялось, что акции расцениваются как провокации и угроза общественному порядку, которые будут немедленно пресекаться.