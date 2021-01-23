МВД подсчитало собравшихся на Пушкинской

Около четырех тысяч человек собрались на несанкционированную акцию на Пушкинской площади в Москве 23 января. Такие данные привела пресс-служба Главного управления МВД РФ по Москве, передает ТАСС.

Правоохранители принимают меры по вытеснению участников несанкционированного протеста с площади, передает "Интерфакс". Тех, кто отказывается подчиниться их требованиям, полицейские задерживают. Уже задержаны несколько десятков человек.

Собравшихся предупреждают через громкоговорители о недопустимости массового скопления людей и о том, что мероприятие является незаконным. Выход из метро на станциях метро "Пушкинская" и "Тверская" заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий, сообщил в своем телеграм-канале столичный Дептранс. Горожан просят пользоваться другими станциями метро и по возможности отложить поездки в центр.

Столичный Центр организации дорожного движения также просит избегать поездок в центр города: по сообщению ведомства, участники несанкционированных акций выходят на проезжую часть, препятствуя движению автомобилей, наземного транспорта и спасательных служб. При этом скопление участников акции на тротуарах, в подземных переходах и переходах метро мешает движению пешеходов.