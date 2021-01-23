Московскую полицию провоцируют, но она действует сдержанно

Полицию на несогласованной акции в Москве провоцируют, но она ведет себя сдержанно и корректно реагирует на проявление силы, заявил первый зампред комиссии ОП РФ Артем Кирьянов. Силовые ведомства ранее предупредили об ответственности организаторов и участников акций 23 января. Они будут пресекаться, поскольку представляют собой угрозу общественному порядку. На Пушкинской площади уже начались задержания. Полиция задерживает митингующих в балаклавах и с плакатами.

Меж тем Кирьянов оценил ситуацию как спокойную. Хотя на нее старались привлечь как можно больше подростков. И выразил надежду, что день не принесет больших проблем, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция задержала координатора столичного штаба оппозиционного блогера Алексея Навального Олега Степанова. Его повезли в ОВД "Даниловский".