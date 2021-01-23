Незаконные акции: задержания в Москве и предупреждение от МВД

В Москве на Пушкинской площади полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции оппозиции. Большинство собравшихся – молодые люди, некоторым из которых на вид нет 18 лет.

Задержанных проводили в автозаки. Перед этим полиция несколько раз предупредила активистов, что в условиях пандемии коронавируса массовые скопления людей запрещены.

Девушки-полицейские выдают маски всем, кто пришел без них, пишет "Интерфакс".

"Просьба соблюдать меры безопасности против коронавирусной инфекции", – просят они.

Как заявила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк, провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов недопустимы, и каждому такому случаю будет дана правовая оценка.