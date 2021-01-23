На незаконную акцию в Москве пришли больные ковидом

Московский департамент здравоохранения сообщил в субботу, что на несанкционированную акцию в центре Москвы пришли 19 зараженных коронавирусом.

Это удалось выяснить благодаря приложению "Социальный мониторинг". Больные COVID-19 обязаны соблюдать карантин и самоизоляцию. Факт нарушения ими ограничений зафиксирован, добавили в департаменте.

Главные внештатные специалисты Минздрава России подтвердили ТАСС, что участие в массовых мероприятиях без масок и перчаток может привести к росту числа заражений коронавирусной инфекцией.

"Мы как врачи с беспокойством оцениваем и воспринимаем эту информацию о массовых акциях", – заявили директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина и главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

По их мнению, скопления людей ставят по угрозу завоевания и положительную тенденцию в борьбе с пандемией COVID-19.