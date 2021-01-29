Угроза массового заражения: МВД высказалось о деле после митингов

В ГУ МВД России по Москве рассказали, что 23 января во время несанкционированного массового мероприятия на Пушкинской площади присутствовали граждане с коронавирусом. Тем самым они нарушили постановление главного государственного санитарного врача города, нарушив режим самоизоляции.

В правоохранительных органах отметили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Сотрудники полиции провели более двадцати обысков в офисах и по местам проживания тех, кто призывал к участию в незаконных митингах, игнорируя текущую обстановку в связи с COVID-19.

Ранее в прокуратуре Москвы предупредили о незаконности запланированных акций. Связано это не только с коронавирусом, но и с нарушением безопасности граждан и общественного порядка.