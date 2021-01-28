МВД: за участие в акции 23 января к ответственности привлечены 267 человек

В Москве 267 человек привлечены к административной ответственности за участие в протестных акциях 23 января. 110 из них суд назначил наказание в виде административного ареста.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, расследуется также семь уголовных дел по фактам нападения на сотрудников полиции по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Также на митингах были люди, которые должны были находиться дома на карантине, так как у них был выявлен коронавирус. В связи с этим также проводится предварительное расследование.

Как сообщалось ранее, в Псковской области был задержан чеченец Сайд-Мухаммад Джумаев, который напал на силовиков в Москве. По данным источников, он уже признал свою вину. Также заведено уголовное дело на руководителя сети региональных штабов Навального Леонида Волкова. Он подозревается в склонении подростков к участию в незаконных акциях.

Между тем прокуратура Москвы сегодня предупредила, что новые митинги, которые оппозиционеры готовятся провести в ближайшее воскресенье, 31 января, также являются незаконными.