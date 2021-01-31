Возбуждено уголовное дело из-за перекрытия улиц протестующими

ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело по 267 статье УК РФ ("Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения") после воскресной несогласованной акции в столице.

Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает "Интерфакс".

По информации Департамента транспорта Москвы, участники перекрыли несколько улиц.

В Москве, Санкт-Петербурге и ряде городов России вторые выходные подряд проходят несогласованные акции в поддержку помещенного под стражу оппозиционера Алексея Навального.