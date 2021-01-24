Возбуждено еще четыре дела о насилии против представителей власти

Еще четыре дела по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" возбуждено по итогам несогласованных акций в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, накануне агрессивно настроенные участники несогласованного мероприятия в центре Москвы причинили телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции, находящимся при исполнении их должностных обязанностей. В частности, в лицо одному из потерпевших распылили газовый баллончик, передает РИА Новости.

Также накануне в Пресненском районе Москвы мужчина совершил наезд на полицейского в ответ на его законные требования об остановке автомобиля. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил: СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций 23 января. По его словам, очевидно, что правоохранительные органы, как и летом 2019 года, будут возбуждать уголовные дела по этим событиям. Сам Фадеев, по его словам, "плохо относится к несанкционированным акциям, тем более в период эпидемии".