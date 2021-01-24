Фейковые видео: как молодежь заманивали на незаконные акции

Кто и каким способом пытался вывести на незаконный митинг молодежь будут разбираться в Госдуме – там уже изучают фейковые видео в TikTok. К примеру, вот с таким громким заголовком —"Зверски убит оппозиционер". Вот только на фото – известный в кругах поклонников компьютерных игр стример Виталий Цаль. Снимок сделан полгода назад, после плановой косметологической операции. Он живой и здоровый, чего бы кто ни писал.

Тем временем глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что СПЧ проследит за соразмерностью наказаний для участников несогласованных акций. По его словам, очевидно, что, как и летом 2019 года, правоохранительные органы будут возбуждать уголовные дела по этим событиям. Тогда удалось снизить уровень наказания для некоторых граждан, "которые не лучшим образом вели себя по отношению к омоновцам и Росгвардии". Сам глава СПЧ напомнил, что "плохо относится к несанкционированным акциям, тем более в период эпидемии".