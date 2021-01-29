Проплаченные блогеры и провокации: чем чреваты акции протеста

В МВД призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях в предстоящие выходные и сообщили, что на них готовятся провокации. Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к сайтам и страницам в соцсетях, где размещаются призывы выходить на такие мероприятия. Ведомство предупредило об уголовной ответственности за насильственные действия и за вовлечение в незаконные акции несовершеннолетних. Уже предъявлено обвинение одному из организаторов несанкционированных митингов в минувшие выходные. Есть и новые аресты по делам о нападениях на полицейских.

Бойцы СОБРа не спеша заходят в квартиру к подозреваемому и просят не шуметь. Здесь живет Андрей Ломов, один из тех, кто 23 января на несанкционированной акции в Санкт-Петербурге пытался прорвать оцепление и напал на полицейских. Вот кадры с той акции. Люди на Невском, в толпе и Андрей Ломов — стоит на изготовке. Как только несколько провокаторов прорывают оцепление, он бросается на росгвардейцев.

"По факту применения насилия следователи СКР возбудили уголовное дело, а сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных установили и задержали подозреваемого в совершении этого преступления", — рассказал начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко.

Ломов арестован. Другой арестованный — Евгений Есенов. По данным следствия, 23 января в Москве он сбил на своей красной Audi полицейского. В машине сидели участницы провокационной группы Pussy Riot — Мария Алехина и Люся Штейн. Они тоже призывали к участию в несанкционированной акции. Следователи сейчас устанавливают всех, кто привлекал к противоправным действиям детей. Ключевую роль, по версии следствия, играл блогер Леонид Волков. Он объявлен в розыск.

Вопросы есть и к интернет-площадкам, на которых распространялись подобные призывы. Как выяснилось, многие блогеры делали это не бесплатно. Например, тиктокер Максим Игнатков, известный как "Шмекссс", судя по переписке, попавшей в Сеть, запросил 200 тысяч рублей и предложил свой сценарий, в котором ряженые полицейские нападают на него.

"Так как это все равно будет считаться активным призывом к действиям и к выходу на несогласованный митинг, да плюс эти 100 тысяч просмотров у меня наберутся за считанные часы, посмотрите на мой актив, я прошу 200 тысяч рублей". А вскоре появился и ролик с липовыми полицейскими и призывами.

Чуть дешевле, судя по тексту, взял тиктокер Максим Волков, известный как Макс Браун:

— Я работаю по полной оплате сразу. Цена 170 тысяч вас устроит? Уже можно снимать.

"У меня одна ассоциация возникает: это отступающие колонны фашистов, которые прикрывались детьми и женщинами, которые с обеих сторон обкладывались ими. Конечно, страшно, что дети испытывают на себе эту манипуляцию и вовлекаются в действия, последствий которых они себе не представляют", — прокомментировала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Есть и другая опасность — 23 января в толпе в центре Москвы камеры сняли 19 человек, зараженных коронавирусом. Официально они были на карантине, а фактически на улице. Один из них Акель Дани Таммам. Судя по бумагам, он ушел на изоляцию 18 января, но 23 уже снимал видео с акции.

Организаторы незаконных акций продолжают свои призывы. Новая дата — 31 января. В СПЧ напоминают, что массовые мероприятия сейчас запрещены из-за коронавируса.

По данным МВД России, организаторы планируют спровоцировать столкновения с полицией. В ведомстве пообещали пресекать все подобные попытки. В Генпрокуратуре и вовсе напомнили, как закон трактует такие действия.

"В случае, если в ходе публичных мероприятий будут зафиксированы провокации и попытки насильственных действий, действия указанных лиц могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ. Особо следует отметить, что вовлечение детей — это статья 150 УК РФ", — рассказал официальный представитель Генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.

В прокуратуре вынесли предостережение и тем, кто призывает выходить на несанкционированные акции.