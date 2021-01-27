Под влиянием толпы: кого уже задержали за акции протеста

21 уголовное дело возбудил Следственный комитет России после незаконных акций в минувшую субботу, 23 января. И число таких дел будет расти. Следователи продолжают устанавливать участников беспорядков, изучая видеозаписи и соцсети. В среду, 27 января, сразу в нескольких регионах прошли задержания тех, кого уже удалось вычислить, в том числе в Москве. Среди фигурантов TikTok-блогеры. Что им грозит и как они теперь объясняют свои противоправные действия?

Блогеры, популярные в молодежной соцсети TikTok, участвовали в нападении на служебный автомобиль ФСБ. 23 января на несанкционированной акции толпа окружила машину с мигалкой, выбила стекла и начала избивать водителя. Один из нападавших — молодой человек в яркой фиолетовой куртке. Его видно с нескольких ракурсов. По паспорту — Константин Лакеев, в Сети — Костя Киевский.

На странице парня в Instagram подпись "Веселый придурок", но главный его заработок в TikTok. Костя Киевский является организатором так называемого TikTok House, эдакой коммуны, в которой живут блогеры и снимают свои видео. У Лакеева с друзьями, всего их десять человек, в аренде трехэтажный даже не особняк, а дворец в поселке Радиоцентр в Новой Москве. Здесь 18-летний тик-токер со своими друзьями снимал ролики в надежде на новых подписчиков. Отсюда же 23 января он направился на несанкционированную акцию и тут же записал об этом видео.

А это уже кадры первого допроса. Лакеев даже не может вспомнить, на каком он курсе.

Сейчас блогер стал одним из фигурантов уголовного дела о хулиганстве и повреждении имущества. Его задержанные друзья уже вернулись в особняк. Скандал не комментируют.

Как именно через TikTok детей вовлекали в несанкционированные акции, а еще о многочисленных фейках, с главой российского представительства модной соцсети планируют поговорить в Госдуме. Дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия возбудил Следственный комитет России.

Задержаны 16 человек в Москве, Липецке и Костроме — они брызгали полицейским в глаза слезоточивым газом. Во Владивостоке задержаны двое — Эльдар Суслов, который бросался на росгвардейцев со спины и еще один мужчина, который после объявления в розыск сдался сам. Под стражей Николай Девяткин из Петербурга, который беспричинно сбил с ног сотрудника ДПС. Еще один задержанный в Москве Тимур Салихов пинал полицейского, которого повалили на землю. Вот как он объяснил свой поступок:

— Я попал под влияние толпы. Хотел бы попросить прощения у сотрудника полиции за свое поведение.

В Новосибирске сотрудниками ФСБ был задержан 20-летний парень, который в мессенджерах призывал собираться на незаконные акции, брать с собой "коктейли Молотова", ножи, палки, биты. С полицейскими предлагал не церемониться.

Ряд эпизодов о перекрытии дорог и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу массового заболевания, расследует МВД. В разгар пандемии ни о какой социальной дистанции на таких акциях и речи не идет.

Оперативники продолжают устанавливать всех нарушителей и в первую очередь тех, кто нападал на сотрудников полиции и Росгвардии. Кого-то еще ищут, но следователи пообещали, что дадут правовую оценку каждому нападению.