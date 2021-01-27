К Навальным пришли с обыском из-за нарушения санитарных норм

В квартиру Алексея Навального пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказал директор Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом иноагентом) Иван Жданов. Вскоре он добавил информацию о том, что с обыском пришли и в квартиру супруги оппозиционера Юлии Навальной.

Жданов отметил, что обыски проходят в рамках статьи 236 Уголовного кодекса России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Квартира Алексея располагается в Марьино, а Юлии на Автозаводской.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, уголовное дело возбуждено из-за нарушения санитарных норм на акциях оппозиции.

Официально информация об обысках пока не подтверждена.