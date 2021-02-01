Навальную оштрафовали за участие в несанкционированной акции

Жена оппозиционера Алексея Навального – Юлия признана Щербинским судом Москвы виновной в участии в несогласованной акции, создавшей помехи для пешеходов и транспорта. Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщалось, женщину задержали накануне во время несанкционированного митинга в районе улицы Стромынка, после чего она была доставлена в ОМВД "Щербинский", передает "Интерфакс".

В российских городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, вторые выходные подряд проходят несогласованные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального, который в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина".

Ранее стало известно о намерении Генеральной прокуратуры поддержать в суде требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".