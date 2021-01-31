Навальную отпустили после составления протокола

Юлию Навальную отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. На нее составлен протокол по статье о нарушении установленного порядка организации либо демонстрации или шествия. Завтра состоится судебное заседание, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании супруги оппозиционного блогера во время шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где сейчас находится сам Навальный.

Навальную задерживали и 23 января, но тогда женщину отпустили без составления протокола. При этом и МВД, и прокуратура предостерегали от участия в несанкционированных акций.