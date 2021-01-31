Юлия Навальная нашлась

Юлия Навальная, как оказалось, находится в отделе полиции "Щербинский". Об этом рассказала ее адвокат Светлана Давыдова.

Навальная была задержана во время несанкционированного шествия к СИЗО "Матросская тишина", где в настоящее время содержится ее супруг, условно осужденный блогер Алексей Навальный, напоминает ТАСС.

Адвокат сообщила, что ее в отделение полиции не пустили и сказали ожидать выхода дежурного с разъяснениями. В отделе не введен план "Крепость", и полиция объясняет недопуск адвоката необходимостью соблюдать антикоронавирусные меры. В отделе много людей, указывают стражи порядка.

23 января Навальную также задержали, а затем отпустили без составления протокола.

Прокуратура РФ и МВД ранее предостерегали от участия в несанкционированных митингах. За это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.