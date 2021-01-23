Навальную отпустили из полиции

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД. Ранее она писала, что задержана и находится в автозаке, передает РИА Новости.

Не участвовать в акциях ранее москвичей и жителей других регионов официально призвали в МВД, генеральной прокуратуре и Следственном комитете. Кроме того, ограничения связаны с эпидемической ситуацией. В России, как и в большинстве стран мира, она остается напряженной. Потому большое скопление людей недопустимо, оно создает угрозу здоровью и может привести к скачку заболеваемости. Тем более что, словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, ребята смогут разобраться во всем этом, только когда станут старше.