Юлия Навальная задержана

Супруга оппозиционного блогера Алексея Навального Юлия сообщила о своем задержании. В своем Instagram она разместила фото и извинилась за плохое качество.

"Очень плохой свет в автозаке", – пояснила она.

Сообщается также о нескольких пострадавших в столкновениях во время незаконной акции на Пушкинской площади в Москве. Несколько человек в ходе столкновений получили травмы, их вывели из толпы, передает РИА Новости.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в столице и других российских городах 23 января. Такие акции расцениваются как провокации и угроза общественному порядку, что будет "немедленно пресекаться".