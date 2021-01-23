Варламова отпустили, Соболь задержали

На Пушкинской площади в Москве задержали, но быстро отпустили блогера Илью Варламова. Пока "выясняются обстоятельства", сообщил Варламов в своем телеграм-канале.

Также в центре Москвы задержана Любовь Соболь – юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом). По словам очевидцев, ее проводили в автозак, передает "Интерфакс".

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что выясняет подробности задержания несовершеннолетнего на несогласованной акции в центре Москвы. Видео задержания ранее появилось в Сети.

По словам Ярославской, она категорически против "вовлечения детей в политические игры". Когда ребята станут старше, они сами смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений", отметила она.

Ранее МВД РФ предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января. Призывы провести несогласованные акции в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального распространили в Интернете его сторонники. Российская Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам с такими призывами.