Россия не потерпит иностранного вмешательства, заявил посол в Вене

Дело Алексея Навального не имеет внешнеполитического измерения, заявил посол России в Австрии Дмитрий Люблинский. Полгода назад еще были вопросы, кто это такой. Да, у него есть российские сторонники, но куда более важным он представляется Западу. Россия не потерпит вмешательства во внутренние дела, и это не должно подорвать отношения между странами.

Люблинский подчеркнул, что делом Навального занимаются органы юстиции. А Москва выстраивает диалог максимально конструктивно – через переговоры, а не СМИ. В случае блогера не было никаких доказательств. А вот у Евросоюза и России остаются нерешенными очень много тем, как то: коронавирус, изменения климата, миграционный кризис и т.п. ЕС должен принять принципиальное решение, передает Tiroler Tageszeitung.

Алексей Навальный был задержан в Шереметьеве 17 января, после того, как прибыл из Берлина. Причиной этого стало то, что блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока. 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск. После этого МИД России пришлось рекомендовать зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран​​​.