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Дела Навального 48 минут назад

07 февраля 2021 13:27

Австрия напомнила, что ЕС нужен диалог с Россией


EPA

Несмотря на различные мнения по ряду вопросов, Евросоюзу нужен диалог с Россией, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. При этом он счел неприемлемой замену условного срока на реальной блогеру Алексею Навальному и поприветствовал обсуждение главами МИД введение целенаправленных санкций, передает"Вельт ам зонтаг"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала западным странам, выступившим с призывом освободить Навального, заниматься собственными проблемами.

Решение о замене срока на реальный по делу "Ив Роше" принял Симоновский суд во вторник. Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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