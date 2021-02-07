Австрия напомнила, что ЕС нужен диалог с Россией

Несмотря на различные мнения по ряду вопросов, Евросоюзу нужен диалог с Россией, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. При этом он счел неприемлемой замену условного срока на реальной блогеру Алексею Навальному и поприветствовал обсуждение главами МИД введение целенаправленных санкций, передает"Вельт ам зонтаг"

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала западным странам, выступившим с призывом освободить Навального, заниматься собственными проблемами.

Решение о замене срока на реальный по делу "Ив Роше" принял Симоновский суд во вторник. Навальному зачли время, проведенное под домашним арестом, отбывать наказание он будет в колонии общего режима.