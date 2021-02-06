Канцлер Австрии Курц высказался о Навальном и "Северном потоке-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддерживает позицию Берлина в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2" и не хотел бы связывать его с ситуацией вокруг оппозиционного блогера Алексея Навального. Он призывает к освобождению оппозиционера, подчеркивая при этом: сооружение газопровода – в интересах многих стран ЕС.

"Я приветствую то, что федеральное правительство Германии продолжает поддерживать "Северный поток – 2", – заявил Курц в интервью немецкой Die Welt.

По его словам, это "европейский проект", а тот, кто думает, что "Северный поток – 2" служит только интересам России, ошибается.

От реализации проекта скорее выиграют Германия, Австрия и некоторые другие европейские страны. И странам Евросоюза нужно проявлять осторожность, чтобы не ослабить самих себя, действуя против Nord Stream 2, подчеркивает Курц.

В целом запланированный трубопровод – "очень позитивный проект", отметил он.

Тем не менее, по словам Курца, нужно позаботиться и о защите интересов Украины. Он также призвал к освобождению Навального, охарактеризовав приговор против него как "неприемлемый". Однако при всех имеющихся разногласиях важен и "диалог с Россией" со стороны ЕС, отметил он.

Ранее позицию Меркель по "Северному потоку – 2" поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а бывший главный редактор немецкой деловой газеты Handelsblatt Андреас Клут в колонке для агентства Bloomberg, напротив, предрек отказ Германии от "Северного потока – 2". По его мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель держится за этот проект только ради сохранения хрупкого мира в правящей коалиции ее Христианско-демократического союза (ХДС) с социал-демократами. Однако это партнерство продлится лишь до федеральных выборов в сентябре, после чего, по самому вероятному сценарию, ХДС останется у власти, но уже в коалиции с выступающими против этого проекта "зелеными".